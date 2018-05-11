Психологи выяснили, что сохраняет несчастные пары от расставания

Люди терпят дискомфорт, опасаясь ранить чувства верных партнеров. Такое исследование приводит пресс-служба Американской психологической ассоциации.

Ученые из США и Канады провели опрос среди 1348 молодых со средним возрастом в 26 лет. Психологи интересовались особенностями человеческих отношений. Добровольцы рассказали им о своем вкладе в союз, ожидаемой реакции от избранника при расставании и его благодарности за приложенные усилия. Исследователи следили за изменениями в ответах на протяжении десяти недель.

Одновременно с этим другая группа психологов провела похожую работу, но с участниками возрастом около 32 лет. Ученые два месяца опрашивали 500 человек. При этом 442 подопытных были несчастны в отношениях и стремились их оборвать.

Оба проекта показали аналогичные результаты и помогли выяснить причину, которая удерживает пары от разрыва. Как оказалось, сильнее всего несчастные отношения сохраняет привязанность со стороны одного из партнеров. Осознание теплых чувств со стороны избранника становится моральной преградой к решительному шагу. Одна из авторов работы Саманта Джоел подчеркнула, что предудыщие исследования указывали лишь на личные мотивы сохранения отношений и не учитывали альтруизм.