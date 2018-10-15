Ученые рассказали, как удержать семью от распада

Социологи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе рассказали о действенном способе сохранения семьи от распада.

Социологи провели исследование, которое помогло выявить, что в тех парах, где мужчина иногда игнорирует запросы своей второй половины установлен меньший шанс ее распада.

Для данного эксперимента было отобрано две группы из 500 мужчин, чьи уровни дохода значительно разнились. Так в ходе исследования было выявлено, что те мужчины, которые старались исправиться из-за возмущений партнера или проявлял агрессию их отношении, то общее удовлетворение в браке падало, а вот если мужчина иногда игнорировал запросы “половинки”, то уровень благополучия оставался на там же уровне. Для проведения подобного эксперимента социологи на протяжении полутора лета, записывая разговоры супругов на камеру.

Так, в итоге ученые объявили, что те семьи, где мужчина пытается потакать каждому запросу жены или ведет себя слишком агрессивно по отношению к ее просьбам, чаще распадались. А вот те семьи, где мужчина здраво отстаивал свою позицию, сохраняли отношения. Ученые рассказали, что данная тенденция справедлива не только для долгих браков, но и для молодоженов. Помимо этого, социологи уточнили, что такие результаты показывали семьи, где уровень дохода был средним и ниже. А вот в семьях высоким уровнем заработка игнорирование приводило лишь к ссорам и распаду отношений.

Напоминаем, что ученые из Женевы рассказали, что в многодетных семьях реже случаются случаи возникновения онкозаболеваний.