Ученые: Instagram провоцирует ощущение бедности

Ученым удалось выявить, что демонстрация успешной жизни может вгонять в депрессию.

Давно известно, что сравнение - свойственная людям привычка, которая может как позитивно, так и негативно влиять на психологическое состояние человека, но чаще всего сравнение играет с человеком злую шутку.

Американским ученым удалось выявить, что демонстрация красивой жизни в Instagram способна вогнать человека в депрессию.

Многие, кто наблюдает над красивой жизнью своих знакомы и публичных личностей испытывают целый спектр негативных эмоций - от зависти до ненависти. Помимо этого, такая демонстрация вызывает у людей ощущение бедности.

Ученые объясняют это именно привычкой сравнивать. Человек проецирует просматриваемые фото на свою жизнь, и при обнаружении несоответствий может впасть в депрессию.

Также ученые рассказывают, что такое поведение свойственно и богатым людям.

Также ученые предполагают, что подобный эффект усиливается из-за того, что люди публикуют только те фотографии, которые отражают позитивную, богатую и насыщенную жизнь. А различные негативные фрагменты жизни опускаются. Поэтому профили Instagram начинают напоминать нереальную воображаемую жизнь, которую, на самом деле, очень сложно достичь.

Напоминаем, что ранее ученые рассказали о том, что наш мозг способен “монтировать” получаемый опыт, который будет позднее превращен в воспоминания.