Психологи раскрыли влияние Tinder на число половых партнеров

Использование сервисов для краткосрочных свиданий не приводит к существенному повышению сексуальной активности пользователей. Почему - объясняет статья норвежских ученых в издании Medical Xpress.

Профессор Лейф Эдвард Отэссен Кеннер и его коллеги в Норвежском университете науки и технологий пришли к выводу, что Tinder и ему подобные приложения стали просто ещё одной публичной платформой для знакомств. К их услугам прибегают те люди, которые и без того достаточно раскрепощены в сексуальном плане. Ведь регистрация уже означает, что пользователь не против сходить на одноразовую встречу с возможностью интимного финала. Но аналогичным образом эти же люди находят себе половых партнеров в других местах.

Психологи обнаружили, что дэйтинг-сервисы просто облегчают сексуально активным людям поиск привлекательных людей. Они просто экономят время и усилия, но не делают зарегистрированных пользователей привлекательнее физически. Всё это приводит к тому, что число контактов в итоге остается неизменным.

Лейф Кеннер также заметил различия в использовании Tinder среди женщин и мужчин. Представители прекрасного пола подходит к выбору более тщательно и перебирает варианты, изучая профиль. Тогда как пользователи мужского пола более спонтанны и чаще ставят положительные отметки. По словам профессора, причина лежит в эмоциональной сфере. Женщины столкнутся с более строгими последствиями связи с недоброкачественным партнером.

Эрнст Олав Ботнен, клинический психолог, выявил также отличия в задачах знакомств в интернет-сервисах. По его наблюдениям, мужчины чаще склонны находить быстрые отношения на вечер. Некоторые стремятся построить длительный союз, однако женщины в этом плане преобладают.