Специалисты рассказали, стоит ли доверят своей интуиции

Когда люди принимают решения, то они отдают предпочтения фактам, а не своей интуиции. Психологи из США в новом исследовании рассказали, правильно ли так поступать.

В психологической теории интуиция является подсознательной и автоматической функцией мышления. Эта функция намного быстрее рационального осмысления проблемы. Учитывая различную скорость обработки информации, в критических жизненных ситуациях человек и испытывает «ощущение», которое мы часто называем интуицией.

Приняв во внимание всё выше сказанное, психологи советуют прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу. Ведь интуиция человека совершенствуется в течение всей его жизни, основываясь на жизненном опыте. Поэтому, даже в самой необычной и новой жизненной ситуации, интуиция помогает найти из неё выход, предостерегает от необдуманных поступков. Однако не стоит полагаться на внутреннее «ощущение», специалисты советуют принимать решения, беря во внимание, как факты, так и внутренний голос.