Виртуальная реальность помогает свидетелям вспоминать больше деталей преступления

Британские психологи обнаружили, что общение в виртуальной реальности помогает свидетелям преступлений сообщить больше подробностей. Они провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

Сотрудники Вестминистерского университета обратили внимание, что во время реального допроса люди часто переживают, испытывают неловкость перед полицейскими и забывают некоторую долю информацию. Они предположили, что в большинстве случаев свидетели предпочитают не сообщать факты, в которых не уверены. Кроме того, на фоне стресса очевидцы могут "дорисовать" в своём воображении ложные детали.

Донна Тейлор и Корал Дандо решили улучшить этот процесс при помощи виртуального аватара психолога. В рамках эксперимента они отобрали 38 человек и показали им видеоролик угона автомобиля. По сюжету, владелец отошел по делам и оставил окно открытым. Показав материалы, организаторы отпускали участников домой и приглашали на "допрос" через два дня.

После обозначенного перерыва, респондентов поделили на две группы. Первая общалась с живыми волонтерами, а члены второй через очки погружались в виртуальный мир и облике аватаров говорили с аватарами волонтеров. Всем участникам задавали одинаковые вопросы, которые британская полиция обычно использует при допросах.

Сначала участникам предлагали самостоятельно описать картину преступления, как они её помнят. Здесь существенных различий между методами не обнаружилось. Однако потом волонтеры спрашивали респондентов о конкретных деталях. И тут беседа с аватарами оказалась на 30% эффективнее. В виртуальной реальности люди называли порядка 37 правильных деталей и не сообщали меньше ложной информации. А участники другой группы вспоминала лишь 30 и больше выдумывали.

Побеседовавшие с аватарами отметили, что им было комфортнее общаться с ненастоящим человеком и признаваться в забывчивости. Эти участники в итоговом опросе продемонстрировали меньшую уверенность в своих показаниях. Более ранние работы ученых показали, что в случаях собственной неуверенности люди ошибаются реже.

Авторы статьи подчеркнули, что их эксперимент является пробным и пока может не отражать подлинную психологическую картину допроса. Чтобы подтвердить данные, необходимо сделать выборку из большего количества свидетелей. Пока остается недоказанной также ценность полученных показаний для расследования.