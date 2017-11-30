Ученые: люди в отношения склонны преувеличивать привязанность к партнеру

Люди склонны выражать к своему партнеру более сильную привязанность, чем она есть на самом деле. Американские ученые выяснили, что это связано с желанием сохранить отношения на более долгий период.

К такому выводу пришли сотрудники Техасского университета в Остине после проведения своего психологического исследования. Они утверждают, что человек будет убеждать в сильных чувствах объект своего сексуального желания, чтобы быстрее добиться близости и на дольше удержать привлекательного партнера рядом с собой. Кроме того, ложное выражение любви позволяет парам проще разбираться в спорных бытовых ситуациях и разрешать назревшие конфликты.

Авторы работы утверждают, что даже в длительных отношениях партнеры стремятся ласково обратиться друг к другу даже без подобных чувств. Происходит это, в среднем, не менее трех раз за неделю. К такой тактике люди прибегают, когда не ощущают сильной привязанности, однако дорожат отношениями. Они говорят "люблю", чтобы вызвать ответную реакцию у партнера или просто сделать ему приятное. Вынужденная ласка может также сгладить гнев по поводу проступков.

В особенности же преувеличивать свои истинные чувства склонны те, кто встречается с очень привлекательными людьми. Люди осознают, что им будет непросто отыскать не менее красивого партнера, а потому стараются максимально расположить его к себе. Ученые отмечают, что слова, несмотря на их огромный эффект, обходятся нам абсолютно бесплатно.