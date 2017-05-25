Журналистка Cosmopolitan не справилась с 30-дневным сексуальным экспериментом

Журналистка журнала Cosmopolitan Пейсли Гилмор не сумела одолеть сексуальный эксперимент. Испытание обязывало участников заниматься любовью 30 дней кряду с особыми условиями.

Смелая девушка решила испытать свои силы и вместе с мужем приняли правила челленджа. За месяц им предстояло вступать в интимную близость ежедневно. Однако в один день это надо было сделать в дневное время, на другой - в непривычном месте и так далее. Некоторые пункты включали в себя секс-игрушки, применение жребия и прочтение эротической книги.

В итоге Пейсли Гилмор призналась, что из 30 пунктов испытания смогла справиться лишь с 14-ю. Препятствием для частых половых актов стала не сложность заданий, а банальные житейские события. Так супруги нередко уставали на работе и быстро засыпали. Однажды мужчина уехал в командировку, а спустя некоторое время пара попеременно заболела гриппом. Помешали также критические дни и визит подруги Пейсли Гилмор из Швейцарии.

Несмотря на провал эксперимента, девушка не расстроена. Она пришла к выводу, что для людей с насыщенной жизнь, полной рабочих обязанностей и развлечений, просто невозможно заниматься сексом 30 дней подряд. Для успешного прохождения необходимо этому процессу весь месяц. По мнению Пейсли Гилмор, тест дал свои плоды - ведь его истинное предназначение проверить свои чувства и разнообразить сексуальную жизнь интересными задачами.