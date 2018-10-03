Когда тревога превращается в аэрофобию

После того, как самолет отрывается от земли начинается паника, сердце начинает биться сильнее, а ладони и лоб начинают потеть. Это и есть аэрофобия, боязнь полетов на летательных аппаратах.

Согласно статистики, у 85% авиапассажиров возникает чувство тревоги во время полета. Около 10% всего населения нашей планеты страдают от аэрофобии. Это лечится, чаще всего на приемах у психотерапевта.

Специалисты из Швейцарии и Германии проанализировали много научных материалов по этому недугу в попытке понять, как же она возникает, — результаты оказались противоречивыми. Поставили эксперимент: наблюдали за двумя группами пассажиров, одна страдала аэрофобией, вторая — нет. И не нашли существенных различий — обе группы одинаково испытывали различные страхи в полете.

Для устранения аэрофобии разработано множество методик. Самой эффективной считают когнитивно-поведенческую психотерапию. По разным оценкам, лечение помогает в 67-96 процентах случаев.

В последние годы хорошо себя зарекомендовали онлайн-программы и компьютерные симуляторы. Причем заниматься на них можно как под наблюдением врача, так и самостоятельно.