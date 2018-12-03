Полиция арестовала жителя Техаса, убеждающего детей в том, что Санта-Клаус не существует

31-летний житель Техаса Аарон Урбански ворвался на встречу детей с Санта-Клаусом и заявил, что это вымышленный персонаж, который на самом деле не существует. Сотрудники полиции задержали мужчину за хулиганство и незаконное проникновение на территорию.

В субботу 8 декабря мужчина и ещё трое людей проводили акцию протеста рядом с церковью в Клебурне. В тот же день там проходил завтрак детей с Санта-Клаусом. Протестующих неоднократно просили прекратить кричать, что Санты не существует.

Мужчина также обращался к родителям с одним и тем же вопросом: «Знают ли они, что Санта не существует?». После Урбански начинал критиковать каждого за то, что они внушают своим детям веру в ненастоящего персонажа. Несмотря на многочисленные замечания и просьбы прекратить хулиганство, мужчина не успокаивался, в связи с чем был арестован сотрудниками правоохранительных органов.

Скотт Кэйн, который является мэром Клебурна, не остался в стороне от данной ситуации, написав в своём аккаунте в Facebook: «Не шути с Сантой!» Мэр шутит, что видимо протестующие желали получить в подарок на Рождество повестку в суд.