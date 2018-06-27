Восьмилетний мальчик в Великобритании взял на себя управление автомобилем, когда его мать потеряла сознание

В Великобритании ребенок смог успешно взять на себя управление автомобилем, когда его мать потеряла сознание во время управления транспортным средством. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел от города Колчестер в графстве Эссекс. Как рассказала 27-летняя женщина, она вместе со своим восьмилетним сыном по имени Бен Хеджер ехала по оживленной магистрали. Сообщается, что внезапно Лорен Смит стало плохо, она начала чувствовать, что теряет сознание. В панике мать начала дергать руль, из-за чего автомобиль съехал с крайней левой полосы и врезался в ограждение. На этот момент скорость машины марки Ford Ka достигла 96 км/ч.

После этого маленький сын женщины не растерялся, взял на себя управление транспортным средством и успешно его припарковал. По словам матери, он включил аварийную сигнализацию и начал движение по запасной аварийной полосе. Так он продолжал ехать, пока машина не заглохла. Затем мальчик, используя телефон матери, вызвал скорую помощь. Однако проезжавший мимо водитель подоспел малышу на выручку немного раньше. Именно он и рассказал Лорен Смит о поступке ее сына. Женщина отметила, что Бен пока не понимает, насколько серьезный поступок совершил: «Он сделал то, что должен был, иначе бы мы погибли».