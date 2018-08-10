Из-за смерти пассажира самолет из Тель-Авива вынужденно сел в Ростове

Незапланированная посадка случилась с самолетом, который летел в Москву из Израиля. Причиной этому стала смерть одного из пассажиров.

В Ростове на посадочную полосу аэропорта «Платов» вынужденно сел самолет из Тель-Авива. Это случилось из-за смерти пассажира. Об инциденте сообщили СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных ведомствах Южного федерального округа.

По информации, умер пассажир, который имел неизлечимое заболевание. Также сообщается, что мужчина, скончавшийся на борту самолета, летал в Израиль, чтобы лечить сердце, с которым у него были проблемы. Самолет следовал из Тель-Авива в московский аэропорт «Шереметьево». По информации источника, уже в ближайшее время самолет снова взлетит и будет напрвляться из Ростова в Москву, куда изначально пролегал его маршрут.