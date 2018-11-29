В Домбае спасены туристы, застрявшие на канатной дороге

Сегодня, 20:07 \\ Происшествия

Из-за технической неисправности канатной дороги туристов пришлось спасать при помощи альпинистского снаряжения.

 Спасатели сняли с остановившейся канатной дороги 12 туристов. Это произошло в Домбае, в Карачаево-Черкесской Республике около 15:00. Все 12 человек были эвакуированы спустя полтора часа.

Как прокомментировали в МЧС, жертв и пострадавших среди туристов нет, так как во время инцидента была хорошая погода. Один из туристов отметил, что находиться полтора часа на открытой канатной дороге в сильный ветер и мороз было дискомфортно. Но очевидец все же решил дождаться спасательную службу. Некоторые люди предпочли выбраться своими силами, прыгая вниз.

Канатная дорога в Домбае уже не первый раз разочаровывает туристов. Предыдущий сбой в работе произошел в начале ноября. Тогда застрявшими на высоте оказались 30 человек.

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Автор - София Волкова
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