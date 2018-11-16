Пропавший ранее 10-летний мальчик найден убитым в Оренбурге

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Найдено тело школьника, о пропаже которого стало известно 19 ноября. Подозреваемый в его убийстве задержан правоохранительными органами, как сообщает сайт Следственного комитета.

 19 ноября мать 10-летнего мальчика из Сакмарского района села Чапаевского сообщила в полицию о пропаже сына. По факту происшествия было возбуждено уголовное по статье «Убийство». В поисках мальчика кроме полиции принимали участие всевозможные службы: криминалисты, МЧС, волонтеры, военнослужащие и местные жители.

Следственный комитет Оренбургской области совместно с сотрудниками УМВД области смогли обнаружить тело погибшего мальчика. Также, были установлены причины и подробности инцидента. Задержан подозреваемый в совершении жестоко преступления. Его допрашивают сотрудники полиции. На основе допроса и психиатрической экспертизы задержанному будет избрана мера наказания. Обвиняющая сторона будет добиваться заключения предполагаемого преступника под стражу. Подробности происшествия не разглашаются.

В прошлом году в похищении и убийстве первоклассника признался так называемый «оренбургский похититель» 29 лет. Он сделал признание после того, как уже был задержан полицией за похищение девочки 12 лет.

В августе МВД России подвело итоги о количестве пропавших детей за первую половину 2018 года. Оказалось, что за данный период без вести пропали около 3 тыс. несовершеннолетних.

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Автор - София Волкова
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