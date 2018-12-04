ФСБ рассказала, как украинские моряки получили ранения в Керченском проливе

Сегодня, 15:55 \\ Происшествия

Выстрелы российских правоохранителей не задели никого из пострадавших. 8 декабря глава следственного управления спецслужбы Михаил Шишов заявил об этом на брифинге.


 

Представитель ФСБ заявил, что трое украинских моряков пострадали не от пуль. Они получили осколочные ранения частями обшивки корабля "Бердянск". Он рассказал, что 25 ноября в 20:58 командир артиллерийского судна ВСУ обратился к пограничниками по радиосвязи с просьбой о помощи. Россияне оказали её через восемь минут.

Михаил Шишов также рассказал о судьбе украинских военнослужащих, задержанных и арестованных после инцидента в Керченском проливе. По его словам, всем гражданам Украины предложили связь с консулами, адвокатами и переводчиками. Последней услугой воспользовался один из арестованных. Глава управления добавил, что украинцы не могут получить статус военнопленных, потому как Россия и Украина официально не развязывали войну или вооруженный конфликт. Это противоречит условиям Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

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Автор - Александр Лубяной
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