В Смоленске третий день идёт из кранов «ржавая» вода

Жители разных районов города поведали об одной и той же проблеме.

В одном из городских пабликов жители Смоленска рассказали, что из кранов в их городских квартирах идёт «ржавая» вода уже третий день. Для примера один из горожан опубликовал видео, где набранная в ванную вода была бурого цвета. Он указал район города, а в комментариях люди пожаловались, что и у них та же проблема. Смоляне рассказали, что коммунальные службы извещены о происходящем, но по обыкновению не слишком торопятся устранить неполадки с водопроводом. Жители города возмущены: ни помыться, ни приготовить пищу невозможно.

Но даже в такой ситуации они не унывают и мечтательно предполагают, что было бы замечательно, если из кранов начнёт течь пиво, напоминающее цветом в этот момент идущую воду. Более практичные настаивали на необходимости поставок в квартиры нефти по водопроводным каналам. Тогда у обделённых чистой водой смолян появится возможность разбогатеть.