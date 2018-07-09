В Смоленске третий день идёт из кранов «ржавая» вода

Сегодня, 16:12 \\ Происшествия

Жители разных районов города поведали об одной и той же проблеме.

В одном из городских пабликов жители Смоленска рассказали, что из кранов в их городских квартирах идёт «ржавая» вода уже третий день. Для примера один из горожан опубликовал видео, где набранная в ванную вода была бурого цвета. Он указал район города, а в комментариях люди пожаловались, что и у них та же проблема. Смоляне рассказали, что коммунальные службы извещены о происходящем, но по обыкновению не слишком торопятся устранить неполадки с водопроводом. Жители города возмущены: ни помыться, ни приготовить пищу невозможно.

Но даже в такой ситуации они не унывают и мечтательно предполагают, что было бы замечательно, если из кранов начнёт течь пиво, напоминающее цветом в этот момент идущую воду. Более практичные настаивали на необходимости поставок в квартиры нефти по водопроводным каналам. Тогда у обделённых чистой водой смолян появится возможность разбогатеть.

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Автор - Мария Ремарк
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