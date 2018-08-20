Турист во Флориде спас старика от зубов трехметрового аллигатора

Инцидент произошел в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Во время прогулки канадский турист пришел на помощь 85-летнему Джорджу Иле. Его за ногу схватил трехметровый аллигатор, сообщает издание WFLA.

Турист из Канады Скотт Пирсон приехал в США вместе с женой навестить своих родителей. Они вышли на прогулку, однако, когда проходили мимо озера, на их глазах случилось жуткое происшествие. По словам Пирсона, огромная рептилия схватила за ногу старика. Путешественник рассказал, что «это было сюрреалистично, как в кино».

Отмечается, что пострадавшему на помощь бросились сразу несколько человек. Сам турист очень быстро соорудил из своей рубашки жгут, чтобы остановить кровотечение. На место событий сразу же вызвали карету скорой помощи. Аллигатор, увидев, что к нему приближаются люди, бросил свою добычу и скрылся. Пожилой мужчина получил необходимую первую помощь до прибытия спасателей.

В настоящий момент Джордж Иле госпитализирован и находится в местном медицинском учреждении. По словам врачей, его состояние стабильно. Скотт Пирсон же заявил, что в следующий раз будет гулять по другой стороне улицы. Представители флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы уже провели необходимый осмотр аллигатора. Они обнаружили в зубах у рептилии кроссовок, который затем выловили из озера.