Диагноз звезды Юлии Куварзиной стал известен всем

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Главная героиня сериалов «Не родись красивой» и «Воронины» рассказала, что с ней сделала сцена.

 

 

7 декабря актриса попала в больницу с повреждением правой ноги. Как выяснилось позже, у Куварзиной диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Сама артистка поделилась тем, что повредила ногу на сцене, но проигнорировав боль, вскоре совсем не смогла самостоятельно передвигаться. Обратилась в одну из Московских больниц Юлия только через сутки после происшествия.

Врачи сообщают, что временно актрисе стоит ограничить себя в движении.

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