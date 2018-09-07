Диагноз звезды Юлии Куварзиной стал известен всем

Главная героиня сериалов «Не родись красивой» и «Воронины» рассказала, что с ней сделала сцена.

7 декабря актриса попала в больницу с повреждением правой ноги. Как выяснилось позже, у Куварзиной диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Сама артистка поделилась тем, что повредила ногу на сцене, но проигнорировав боль, вскоре совсем не смогла самостоятельно передвигаться. Обратилась в одну из Московских больниц Юлия только через сутки после происшествия.

Врачи сообщают, что временно актрисе стоит ограничить себя в движении.