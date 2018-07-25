Под Саратовом пьяная автоледи вынудила полицейских стрелять по колесам

Вечером 7 декабря они устроили погоню на трассе Маркс-Энгельс. О происшествии в субботу отчиталась пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительным данным, сотрудники ГИБДД приказали водителю автомобиля Kia Sephia/Shuma остановиться у села Приволжское под Саратовом из-за неисправной фары. Автоледи проигнорировала требование инспекторов и вынудила их к преследованию. Возле села Бобровка полицейские дважды выстрелили в воздух для предупреждения, а затем ещё шесть раз - по колесам.

В итоге иномарка съехала в кювет. Правоохранители задержали невредимую 41-летнюю женщину, которая оказалась пьяной. По факту правонарушения они составили административный протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку. А гражданке придется отвечать за свою езду перед судом. Тем временем, полиция проверяет действия стрелявших.