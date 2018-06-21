Шесть человек погибли из-за отравления в ночном клубе Италии

В ночь на 8 декабря в итальянском ночном клубе города Коринальдо скончались на месте 6 человек, 120 находятся в тяжелом состоянии.

Порядка тысячи людей собрались в клубе к выступлению рэпера Сфера Эббаста. Паника началась у людей после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. В результате давки и действующего вещества некоторые погибли, другие госпитализированы. Основной причиной гибели стало то, что запасные выходы были заблокированы, а через главный вход было выйти всем невозможно.

Полиция города Коринальдо активно ищет виновника происшествия, но ,пока все внимание уделено пострадавшим, вести допрос среди свидетелей является невозможным.