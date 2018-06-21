Шесть человек погибли из-за отравления в ночном клубе Италии

Сегодня, 09:18 \\ Происшествия

В ночь на 8 декабря в итальянском ночном клубе города Коринальдо скончались на месте 6 человек, 120 находятся в тяжелом состоянии.

 

Порядка тысячи людей собрались в клубе к выступлению рэпера Сфера Эббаста. Паника началась у людей после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. В результате давки и действующего вещества некоторые погибли, другие госпитализированы. Основной причиной гибели стало то, что запасные выходы были заблокированы, а через главный вход было выйти всем невозможно.

Полиция города Коринальдо активно ищет виновника происшествия, но ,пока все внимание уделено пострадавшим, вести допрос среди свидетелей является невозможным.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Жулебино полиция задержала школьника с ножом, отвлеченного дедушкой

 Родственник помог разрядить обстановку в московской школе. Об этом пишет Telegram-канал Mash по информации от очевидцев. Её подтвердили представители МВД.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Командира эскадрильи бомбардировщиков США B-52 уволили за полеты в форме пенисов

 Такие узоры подчиненные подполковника Пола Гуссена изображали в небе над Катаром более...

Ученые снова обнаружили тюленя с угрем в ноздре

Специалисты пытаются разобраться, как и почему угри проникают в носы тюленей.

В столице скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

 Актриса покинула поклонников в возрасте 89 лет. О произошедшем рассказала пресс-служба...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ