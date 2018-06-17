14 человек пострадали при сходе поезда с рельс в Южной Корее

Сегодня, 09:38 \\ Происшествия

Рано утром 8 декабря на скорости 103 км/ч все 10 вагонов скоростного поезда сошли с рельс скоростного поезда.

 Спустя 5 минут после того, как он отправился из Каннына в Сеул. На момент трагедии в поезде находилось 198 человек. По словам очевидцев, погибших нет, пострадали 14 человек, которые были доставлены в госпиталь с ранами различной степенью тяжести для медицинского осмотра. Остальных пассажиров доставили до пунктов назначения на автобусах. Министерством транспорта по данному делу в Южной Корее проводится проверка. Детали аварии установит экспертная комиссия, специально прибывшая на место происшествия. Эта катастрофа является первой на этом участке железной дороги с 2017 года, момента ее открытия. 20 ноября Каталонии недалеко от Барселоны произошел сход поезда с рельс. В аварии есть погибший.

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