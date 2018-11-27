Смертельное ДТП: в Москве автомобиль на скорости 150 км/ч врезался в бетонную стену

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Смертельное ДТП случилось в Москве 8 декабря. Автомобиль, передвигающийся со скоростью 150 км/ч врезался в бетонную стену. Итог трагедии: погибла шестнадцатилетняя девушка.

 Авария произошла ночью в Тюменском проезде. Эксперты, по предварительным данным, считают, что до случившегося ДТП автомобиль марки Mitsubishi Outlander осуществлял движение со скоростью превышающей 150 км/ч.

Очевидцы информируют, что до столкновения с бетонной стеной машина не тормозила, и въехала в преграду на полной скорости. После этого произошло возгорание, но пламя потухло еще до приезда пожарной службы.

Помимо погибшей, в транспорте находились двое молодых парней и девушка. Они были госпитализированы.

По данным, установленных в ходе следствия, выявлено, что за рулем был юноша 16-ти лет. Следователи подозревают, что группа подростков находилась в состоянии опьянения алкоголем. Причина аварии в Москве устанавливается. Известно лишь то, что водитель без разрешения сел за руль автомобиля, который принадлежит его родителям.

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Автор - Мария Титова
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