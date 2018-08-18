Трагедия судна «Восток» едва не повторилась ночью в Японском море. Рыболовное судно «Дорида» попало в критическое положение. Крен составил 30 градусов. Об этом сообщает PortNews.

7 декабря в 02:05 от капитана «Дориды» был получен сигнал о крене судна в 30 градусов. К аварийному судну немедленно направили судна для оказания помощи.

Однако экипаж в количестве 10 человек самостоятельно стабилизировал ситуацию. Сильный крен вызвало обморожение палубного груза. В связи с этим, капитан принял решение о частичном сбросе за борт крабовых ловушек. Также несколько часов производилась околка льда с палубы.

В 06:30 капитан сообщил о том, что судно проследует на юг Японского моря для пережидания непогоды. Экипаж в эвакуации не нуждается.

Ситуация напомнила о трагичной истории «Востока» в январе текущего года. Тогда судно потерпело крушение. Причина была аналогична сегодняшнему ночному инциденту: обледенение крабовых ловушек. Почти год 20 человек находятся в статусе «пропавшие без вести». Тела членов экипажа не обнаружены.