В Рязани вынесен приговор родителям, убившим своего ребенка отказом от лечения

Сегодня, 16:14 \\ Происшествия

Супруги предпочли врачебным рекомендациям советы из интернета, что привело к смерти малыша. Молодым родителям вынесен приговор.

 В Рязани двое местных жителей 28 и 27 лет в ноябре прошлого года родили ребенка с серьезным заболеванием. С первых дней жизни новорожденный наблюдался в поликлинике. После выписки медики дали родителям строгие указания по лечению ребенка и предостерегли, что без гормональной терапии он может умереть.

В начале 2018 года супруги решили проверить полученную от врачей информацию, доверившись интернету. Собрав сведения, пара остановила прописанную ребенку терапию. Рискованный поступок обернулся смертью малыша 29 января 2018 года.

Как стало известно позже, мужчина и женщина не предупредили медиков о прекращении лечения. По словам пары, они не заметили ухудшения состояния у младенца. Ошибочность своего поступка они осознали уже после смерти ребенка. «Однако жизнь малыша это не вернет», - как прокомментировали в следственном комитете.

В отношении родителей было заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сегодня стало известно, что Октябрьский районный суд вынес приговор, согласно которому мужчину ожидает ограничение свободы на 1 год, а женщину – на 9 месяцев. Приговор может быть обжалован.

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Автор - София Волкова
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