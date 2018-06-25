20-летний гражданин Киргизии нанес незнакомцу смертельный удар

Подозреваемый уже задержан правоохранительными органами.

Сегодня стало известно о задержании 20-летнего гражданина Киргизии, который по неосторожности убил 26-летнего краснодарца во время конфликта. Инцидент произошел в Краснодаре 10 сентября текущего года около 15:00 на Садовой улице. Между мужчинами произошел конфликт по неустановленным причинам. Вследствие этого подозреваемый ударил противника ногой. Мужчина находился в стоянии алкогольного опьянения и сразу же упал головой на трамвайные рельсы. Мужчина скончался в больнице.

После проведения судебно-медицинской экспертизы мужчину, нанесшего удар, задержала полиция и провела допрос. Уточняются все обстоятельства происшествия. О дальнейшей судьбе 20-летнего задержанного не сообщается. Ему грозит тюремное заключение за убийство по неосторожности согласно 109-й статье УК России.

В конце октября на Кубани под колесами поезда погиб 27-летний пассажир поезда Ростов — Владикавказ. Обстоятельства происшествия не известны.