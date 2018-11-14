В Тюмени хирурги удалили младенцу опухоль на половину сердца

Детский специалист Кирилл Горбатиков сумел сохранить 3-месячной девочке трехстворчатый клапан и миокард. Подробности операции рассказали в областном департаменте здравоохранения.





Врачи Тюменской клинической больницы №1 заметили у новорожденной тревожные симптомы. Ребенок страдал одышкой и едва набирал вес. УЗИ показало огромную опухоль, занявшую половину сердца. Так образование захватило весь правый желудочек и задерживало кровь на пути к легочной артерии. Из-за нехватки кислорода пациентка могла в любой момент погибнуть.





Врачи решили срочно проводить операцию, которая тоже могла стоит младенцу жизни. К ней привлекли Кирилла Горбатикова. Внештаный кардиохирург около шести часов маленькими частями удалял опухоль. Тем временем, анестезиологи-реаниматологи ОКБ №1 спасали пациентку медикаментозно. Избавившись от опухоли в сердце, девочка сможет нормально развиваться.