В Тюмени хирурги удалили младенцу опухоль на половину сердца

Сегодня, 15:37 \\ Происшествия

Детский специалист Кирилл Горбатиков сумел сохранить 3-месячной девочке трехстворчатый клапан и миокард. Подробности операции рассказали в областном департаменте здравоохранения.


 

Врачи Тюменской клинической больницы №1 заметили у новорожденной тревожные симптомы. Ребенок страдал одышкой и едва набирал вес. УЗИ показало огромную опухоль, занявшую половину сердца. Так образование захватило весь правый желудочек и задерживало кровь на пути к легочной артерии. Из-за нехватки кислорода пациентка могла в любой момент погибнуть.


Врачи решили срочно проводить операцию, которая тоже могла стоит младенцу жизни. К ней привлекли Кирилла Горбатикова. Внештаный кардиохирург около шести часов маленькими частями удалял опухоль. Тем временем, анестезиологи-реаниматологи ОКБ №1 спасали пациентку медикаментозно. Избавившись от опухоли в сердце, девочка сможет нормально развиваться.

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Автор - Александр Лубяной
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