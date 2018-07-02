Во все тяжкие: Учителя химии и физики занялись производством и сбытом наркотиков в Петербурге

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Преподаватели открыли тайную химическую лабораторию в Выборгском районе Ленобласти, а произведенный «товар» они реализовывали в Петербурге. СМИ отметили сходство ситуации с сюжетной линией сериала «Во все тяжкие», где производством наркотиков также занимался учитель химии.

 В Петербурге учителя химии и физики решили заняться незаконным бизнесом. Они занялись производством наркотиков. Также они работали и над сбытом запрещенных веществ. Экс-преподаватель и его знакомая, которая ранее учила детей физике, обвиняются по статье о производстве и сбыте психотропного вещества. По данным прокуратуры Петербурга, учителя в отставке производили амфетамин. Как пишут СМИ, инцидент напоминает историю, которая была показана в сериале «Во все тяжкие». Там производством амфетамина тоже занимался мужчина, преподававший химию.

По данным следователей, учителям пригодились из знания в области химии. Бывшие преподаватели объединились в преступную группу и стали производить наркотики. По версии следствия, мужчина-химик занимался производством, а учительница физики искала заказчиков. Сообщается, что с весны 2017 года по зиму 2018 года учителя создали и сбыли более 1 килограмма наркотического вещества. Сейчас они под стражей, дело уже передали в суд.

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Автор - Анна Пушкина
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