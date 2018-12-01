В Сети опубликовали новые снимки богатой жизни Цеповяза в колонии

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Очередную порцию доказательств о привилегированном статусе заключенного добыл пользователь YouTube под ником Сергей Перин. Он возмущен условиями содержания преступника и пытается добиться справедливости.



 На этот раз автор составил подборку фотографий из колонии в Амурской области с 2014 по 2017 годы. На них Вячеслав Цеповяз с довольным видом позирует перед "ресторанными" блюдами. Судя по всему, заключенные неоднократно собирались за богато накрытым столом.

 Фотографии также демонстрируют перемены в камере Вячеслава Цеповяза, видео из которой Сергей Перин показал раньше. Так за три года осужденный при строгом режиме успел сменить диваны и шторы на окнах. Фотографировали члена банды Цапков и в других помещениях, обставленных немногим хуже. А также в уличной беседке.

Отдельно стоит выделить снимок Вячеслава Цеповяза в хоккейной форме. На заднем плане можно заметить надпись ХК "Транзит". Владелец канала отметил в описании, что заключенные имеют возможность заниматься подобным спортом в пределах колонии.

Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили почти к 20 годам лишения свободы за многократные убийства в станице Кущевской. Недавно в Сети появились первые фотографии, демонстрирующие его роскошный рацион: крабы, шашлык и красная икра. По этому поводу ФСИН и прокуратура начали проверку.

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Автор - Александр Лубяной
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