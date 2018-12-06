В Москве возобновила работу школа, куда подросток пришел с ножом

6 декабря в подмосковном районе Жулебино в школу №1359 пришел ученик 10-го класса. Школьник, имевший при себе нож, угрожал учителям.

В Москве подросток пришел с ножом в школу. Инцидент случился 6 декабря, уже сегодня школа возобновила работу. После вчерашнего происшествия, которое многие СМИ назвали «психологическим срывом ученика», другие школьники смогли вернуться к занятиям.

По некоторым данным, подросток пришел с ножом в школу после того, как у него не получилось удачно написать пробное сочинение к ЕГЭ. Также имеются версии о том, что у школьника были непростые отношения с матерью. Якобы, мальчик был скрытным и нож в школу он принес не в первый раз.

Telegram-канал Mash также указал, что с подростком пытался работать школьный психолог. Мать мальчика рассказывала, что ее сын мог прийти в школу с ножом из-за таблеток. Якобы, у подростка были сильные головные боли, поэтому он принимал некие лекарства.

Позже стало известно, что подросток, которого СМИ называют Даней Горбатенко, решил принести в школу нож по приказу «голосов», которые тот услышал у себя в голове. По факту случившегося СК уже возбудил уголовное дело. Ранее сообщалось, что задержать подростка, который закрылся в кабинете с ножом, удалось лишь благодаря его дедушке. СМИ сообщают, что мальчик оказывал сопротивление, а при госпитализации его пришлось даже связать.