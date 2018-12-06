За ночь и утро в Саратове зафиксировали 36 ДТП

Сегодня, 11:54 \\ Происшествия

Сложная ситуация на дорогах складывается из-за ухудшения погодных условий.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Саратовской области сообщают о сложной ситуации на дорогах административного центра. Согласно информации, которую они передают, всего за ночь и утро 7 декабря было зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий. В это число вошли аварии, которые случились до 11 часов включительно.

В ГИБДД отмечают, что во избежание возможных ДТП саратовчане должны соблюдать некоторые правила предосторожности. Например, сотрудники просят сегодня не садиться за руль тех, кто не имеет достаточного опыта вождения.

Также они отмечают, что на протяжении дня в Саратове будут ездить снегоуборочные машины, работу которых затруднят оставленные в неположенных местах автомобили. При этом, просят они, если нет срочной надобности выдвигаться в поездку на личном транспорте, лучше воздержаться от нее или перенести на другой день.

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Автор - Мартина Корф
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