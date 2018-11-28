Россиянка обожгла кислотой католического священника в Никарагуа

Сегодня, 11:30 \\ Происшествия

59-летний Мигель Гевара получил серьезные травмы прямо во время исповеди. Об этом пишет телерадиокомпания ВВС.


 

По данным очевидцев, молодая женщина пришла в Кафедральный собор и уединилась с католическим священником для религиозного таинства. Внезапно она плеснула в Мигеля Гевару соляной кислотой. Вещество обожгло мужчине руки, плечи и лицо. Бдительные прихожане заперли девушку в помещении и вызвали правоохранителей.

Полиция Никарагуа задержала предполагаемую преступницу. Местные СМИ выяснили, что подозреваемая является россиянкой по имени Элис Леонидовна Гон. При ней обнаружили два паспорта и 500 канадских долларов. Любопытная деталь: девушка носила футболку, изображающую нерожденного ребенка с неприличным жестом.

ВВС отмечает, что церковь попала в опалу правительства Никарагуа из-за укрывательства оппозиционеров во время антигосударственных выступлений в апреле.


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Автор - Александр Лубяной
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