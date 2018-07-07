Жительница Омска родила в домашних условиях мертвого ребенка

Сегодня, 10:43 \\ Происшествия

Жительница Омска родила в домашних условиях мертвого ребенка. 6 декабря бригада скорой помощи получила вызов по одному из адресов города. Сообщалось, что у женщины начались роды.

 40-летняя жительница Омска находилась на позднем сроке беременности. Утром она почувствовала, что начались схватки. Женщина вызвала домой скорую помощь.

Однако процесс стал развиваться стремительно. Омичке пришлось рожать самостоятельно в домашних условиях. Когда бригада медработников прибыла на место, роды уже закончились, а ребенок оказался мертвым.

Роженицу с осложнениями направили в больницу, а мертвого младенца – в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Следователи уже организовали проверку по факту данного происшествия.

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Автор - Мария Титова
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