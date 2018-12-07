Прокуратура Магадана продолжает расследовать дело об избитых детдомовцах

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В Магадане будут проводит проверку по делу об избиении воспитанников детского дома должностными лицами.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел в маленьком посёлке Ола. Было возбуждено уголовное дело, в связи с жестоким обращением должностных лиц к несовершеннолетним.

Напоминаем, в ноябре текущего года появилась информация, что директор Магаданского детдома нанёс физический вред двум детям 2002 и 2008 годов рождения.

Расследование дела продолжается, жители Магаданской области уверены, что виновника, который причинил и без того несчастным детям вред, накажут по закону.

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Автор - Кренаускас Анна
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