Хирург потребовал деньги с пациента посреди операции

Сегодня, 09:10 \\ Происшествия

Инцидент произошел в китайской провинции Ганьсу.

В одной из больниц Китая случился неприятный эпизод с пациентом хирургического отделения. Мужчина с фамилией Яо обратился к врачу, заплатив за обследование около 5 тысяч, в переводе на российский рубль. Доктор выписал мужчине направление на хирургическую операцию. Про случившееся происшествие пишет газета South China Morning Post.

После того, как Яо получил дозу местной анестезии и началась операция, хирург обратился к нему с неожиданным требованиям. Специалист обнаружил у мужчины воспаление лимфатических узлов, что привело к повреждению нервов. Врач указал на необходимость срочного устранения проблемы, но не торопился лечить больного, пока тот не заплатит 15 тысяч юаней, что эквивалентно почти 150 тысячам рублей. Пациент, находясь в затуманенном состоянии, был отправлен в кассу клиники. Предварительно, его раны перевязали бинтами. После операции китаец пожаловался на случившееся городским властям. Специалисты из других больниц сообщили, что данная операция должна стоить в 10 раз дешевле. Руководство скандальной лечебницы согласилось выплатить Яо компенсацию в размере 41 тысячи юаней (почти полмиллиона рублей).

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Автор - Антон Словацкий
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