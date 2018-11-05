Директор детского дома в Магаданской области избил детей

Сегодня, 08:03 \\ Происшествия

Директор детского дома, который находится в Ольском районе Магаданской области, преступил закон: были избиты дети. Пострадали двое воспитанников госучреждения.

 

 Факт насилия зарегистрирован в детдоме поселка Ола. Как установило следствие, директор позволил себе применить физическую силу в ноябре 2018 года. Пострадавшими оказались дети 2002 и 2008 гг. рождения.

В прокуратуре Магаданской области сообщают, что вред был нанесен «ударом руки по лицу». Все подробности происшествия следователям еще предстоит установить. Соцзащита и региональные власти уже приступили к проверке детского дома, где избили несовершеннолетних воспитанников учреждения.

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Автор - Мария Титова
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