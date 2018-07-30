В результате ДТП в Благовещенске автомобиль застрял на дереве. Видео курьезного происшествия опубликовали в местном паблике blag_dtp, который посвящен ситуация на дорогах областного центра.

Сообщается, что вечером 6 декабря в Благовещенске произошло очередное ДТП. Автомобиль Nissan Cube застрял на дереве в районе переулка Крестьянского (недалеко от пересечения с улицей Горького).

Машина непонятным для окружающих образом въехала на дерево. По бокам автомобиль подпирают бетонные конструкции (небольшое строение и столбы).

По неподтвержденным данным, водитель предоставлял услуги такси в Благовещенске. К слову, виновник аварии сбежал с места происшествия, оставив автомобиль бампером к верху на дереве.

Также сообщается, что пострадавших в результате курьезного случая нет. Пользователи Сети осудили благовещенского водителя. Другие же посмеялись над ситуацией, выразив свою озадаченность тем, как машина попала на дерево. В комментариях к видео нашлись свидетели того, как незадолго до аварии автомобиль грубо нарушил правила, проехав на красный свет, подвергая риску других участников дорожного движения.