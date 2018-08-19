В колонии Бурятии изготовили гашишное масло

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В колонии Бурятии изготовили гашишное масло. Незаконной деятельностью промышлял один из отбывающих наказание в колонии-поселения №3.

 Было установлено, как мужчине удалось добыть коноплю, а впоследствии изготовить гашишное масло, находясь в заключении. Дело в том, что осужденный работал на выездном объекте Бурятии. В организации он трудился в качестве слесаря котельной. Там в сентябре текущего года мужчина нашел дикорастущую коноплю. Собрав ее, заключенный пронес ее на территорию колонии, где переработал в гашишное масло, которое он хранилось только для личного пользования.

Предприимчивого заключенного задержали и изъяли у него наркотическое вещество. Мужчине вновь предстоит предстать перед судом. Уголовное дело уже направлено в суд столицы Бурятии.

Начальнику колонии-поселения внесли представление по результатам проверки режимного объекта.

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Автор - Мария Титова
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