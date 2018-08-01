Александр Розенбаум спас жизнь женщине на борту самолёта

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Очевидцы сообщили, что российский музыкант оказал первую помощь пассажирке, летевшей на борту рейса Москва-Симферополь.

Как рассказал крымский журналист Константин Кнырик на своей странице в Facebook, одной из пассажирок внезапно стало плохо во время полёта, о чём объявил бортпроводник рейса. Единственным врачом на борту самолёта оказался Александр Розенбаум. Музыкант перешёл в эконом-класс к пассажирке и сделал ей искусственное дыхание. После этого её состояние улучшилось, и она даже пришла в себя. Когда самолёт сел в Симферополе, женщину забрали медики.

Журналист отметил в социальной сети, что возможно своим поступком Розенбаум спас жизнь человеку. Кроме того, он отметил, как сложно принять на себя ответственность в таком случае. Сам музыкант пока не дал официальных комментариев касательно этого инцидента.

По первому образованию Александр Розенбаум является врачом-терапевтом. Он обучался в Первом медицинском институте в Ленинграде в период с 1968 по 1974 годы, некоторое время музыкант работал в скорой помощи.

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Автор - Елена Андреева
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