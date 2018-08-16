В Великобритании известная радиоведущая покинула эфир, чтобы умереть

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Радиоведущая BBC Radio Shropshire скончалась в августе текущего года, однако истинную причину смерти установили только сейчас в суде Шропшира.

 В августе сотрудники радио «BBC» в Великобритании скорбили по умершей коллеге – известной радиоведущей и журналистке Вики Арчер (Vicki Archer). Она прервала радиоэфир, решив умереть. Об этом сообщал The Guardian. Выяснилось, что Арчер долгое время пребывала в тяжелой депрессии. Прямо во время радиоэфира 41-летняя ведущая сообщила коллегам, что ей нужно отдохнуть, и уехала домой. Обнаружить женщину мертвой удалось ее отчиму только спустя несколько часов в ее доме. Мужчина собирался установить плиту.

41-летняя Вики Арчер построила довольно успешную карьеру в журналистике. Однако тяжелое психическое расстройство взяло верх. В The Guardian упоминается, что женщина дважды предпринимала попытки окончить жизнь. Накануне смерти на личных страницах в Сети женщина размещала мрачные размышления о своей жизни. Также, Арчер была матерью троих детей.

Глава «BBC» Дэвид Дженнингс скорбит по умершей сотруднице вместе с остальными ее коллегами. Он считал Арчер успешной ведущей и журналисткой.

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Автор - София Волкова
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