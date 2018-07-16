Porsche столкнулся с туристическим двухэтажным автобусом в центре Петербурга

Сегодня, 20:49 \\ Происшествия

Несколько часов назад в центре Санкт-Петербурга произошло лобовое столкновение автомобиля марки Porsche с пассажирским двухэтажным автобусом.

 ДТП произошло на Дворцовой набережной, 20. Иномарка Porsche и автобус с пассажирами двигались навстречу друг другу. В результате аварии пострадали два человека: в больнице находится владелец Porsche 35 лет, а также один из пассажиров автобуса. Сообщается, что водитель авто получил более серьезные травмы, чем пассажир.

 Пользователи «ВКонтакте» обсуждают происшествие в сообществе, посвященному ДТП в Санкт-Петербурге. Нашлись очевидцы, которые называют причиной аварии пробку, виновником которой стал проехавший по набережной неизвестный кортеж. В мессенджере telegram в канале «Мегаполис» уже опубликовано видео с регистратора, который зафиксировал столкновение.

На ком ответственность за случившееся, пока что не известно. Сотрудники полиции работают на месте аварии. Движение транспорта на участке приостановлено.

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Автор - София Волкова
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