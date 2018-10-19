Мосгорсуд выпустил на свободу Эрика "Давидыча" Китуашвили

Осужденный за мошенничество блогер не будет отбывать наказание за истечением срока давности. Такое решение приняли во время рассмотрения апелляции защиты.

Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов Эрика Китуашвили на приговор Дорогомиловского суда. Он решил не квалифицировать действия "Давидыча" за ноябрь 2008 года. Кроме того, смягчил приговор до 4 лет лишения свободы, убрав 8 месяцев.

Фактически, Мосгорсуд выпустил основателя "Смотра.ру" на свободу ещё до вступления в силу приговора по двум другим эпизодам. Ведь осужденный провел под арестом время, эквивалентное назначенному наказанию. В то же время, инстанция сохранила за блогером судимость. А также приговор в 3 года и 2 месяца лишения свободы для гражданской жены Эрика Китуашвили - Анны Каганской.

Стоит отметить, что осужденный не явился на заседания лично. Правоохранители позволили ему выйти с судом на связь через видеосредства из СИЗО "Матросская тишина". Впрочем, скоро Эрика "Давидыча" освободят из-под ареста.