В Румынии мужчина взорвал квартиру ради убийства жены

Инцидент произошел вечером 5 декабря в городе Быстрица. Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, после этого случился взрыв. Как оказалось, взрывное устройство предназначалось для убийства жены.

В квартире, располагающейся на 4 этаже, 50-летний румынский военный оставил взрывное устройство собственного изобретения. Согласно плану, оно должно было сработать, как только его супруга переступила бы порог квартиры. За несколько секунд до взрыва мужчина выпрыгнул из окна, получив серьезные травмы.

После взрыва в квартиру все-таки зашла жена подрывника вместе со спасателями. Устройство сработало, но женщина получила только незначительные ранения. Намного сильнее пострадал один из пожарных, находившихся с ней. Он находится в больнице с переломом черепа, эпидуральной гематомой и контузией. Также, осколки ранили журналистку в положении, которая в тот момент находилась около дома.

Инцидент больше всего отразился на виновнике взрыва: он умер в результате полученных травм. Вследствие падения с большой высоты военный впал в кому. Медики констатировали у него переломы ребер и костей таза. Он также травмировал поджелудочную железу. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.