В столице скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

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Актриса покинула поклонников в возрасте 89 лет. О произошедшем рассказала пресс-служба Московского театра имени Маяковского.

 

6 декабря российская столица потеряла народную артистку РСФСР. Даже на кануне смерти Галина Анисимова продолжала участвовать в спектакле. Однако возраст взял свое и она скончалась. Точную причину смерти пресс-служба не сообщает. Однако обещает позднее сообщить о месте и времени прощальной церемонии.

В сообщении указана характеристика покойной от коллеги Андрея Гончарова, почившего в 2001 году. Актер выделил Галину Анисимову среди прочих за отношение к своей профессии. По его словам, народная артистка сделала свою работу - призванием.

Стоит отметить, что Галина Анисимова посвятила Московскому театру имени Маяковского большую часть своей жизни. Она присоединилась к творческому коллективу в 1952 году. Однако нашла время, чтобы сняться в нескольких советских и российских фильмах. Например, "Простая девушка", "Воскресенье, половина седьмого" и "Александра".

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Автор - Александр Лубяной
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