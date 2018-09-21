Мать с двухлетним ребенком погибли в ДТП в Чечне

Семья ехала в автомобиле отечественного производства ВАЗ-21070, когда в нее врезалась иномарка Mercedes-Benz.

Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Чеченской Республике сообщают о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано в пределах автодороги из Аргуна в Грозный. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии погибли два человека - мать с двухлетним ребенком.

В числе пострадавших оказался также и сам водитель ВАЗ, отец семейства. С травмами тяжелой степени он был доставлен в ближайшую больницу. О состоянии здоровья водителя иномарки пока ничего не известно. На месте продолжают работать сотрудники оперативно-следственной службы. На данный момент они еще не определились с точной причиной произошедшего и изучают обстоятельства, предшествующие ДТП в Чечне.