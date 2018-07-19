В Ленинградской области детская кроватка убила годовалого ребенка

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Младенец погиб из-за того, что его голова застряла между планками.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Ленинградской области сообщают о случае, по ходу которого на территории города Сертолово произошел несчастный случай с годовалым мальчиком. Согласно информации, которую они предоставляют, он умер 5 декабря примерно в 10 часов вечера, пока находился в комнате один.

Правоохранителям удалось выяснить, что ребенка убила его же детская кроватка. Он не смог вытащить головку, которая застряла между планками. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь и лишь фиксировали факт смерти. Труп был отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти.

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Автор - Мартина Корф
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