На складе Amazon автомат по ошибке отравил людей спреем от медведей

В результате инцидента 24 сотрудника угодили в больницу.

На одном из логистических складов компании Amazon в Соединенных Штатах случилось происшествие, парализовавшее работу и нанесшее вред здоровью сотрудников. Инцидент произошел в Нью-Джерси. Автоматическая система по отпугиванию медведей распылила ядовитый аэрозоль на складе, ошибочно распознав приближение хищника. Данную информацию сообщает издание Wall Street Journal.

В результате срабатывания системы распыления, 54 сотрудника компании получили отравление ядовитым веществом. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать 24 человека, один из которых находился в тяжелом состоянии. Спрей от медведей достаточно известное вещество в Северной Америке. Его используют многие предприятия и частные лица Канады и США. В состав аэрозоля входит капсицин, полученный из различных видов острого перца. Данный газ может спасти жизнь человеку при встрече с хищным животным, однако использовать его нужно аккуратно. Попадая в легкие, капсицин вызывает жжение.