На складе Amazon автомат по ошибке отравил людей спреем от медведей

Сегодня, 11:31 \\ Происшествия

В результате инцидента 24 сотрудника угодили в больницу.

На одном из логистических складов компании Amazon в Соединенных Штатах случилось происшествие, парализовавшее работу и нанесшее вред здоровью сотрудников. Инцидент произошел в Нью-Джерси. Автоматическая система по отпугиванию медведей распылила ядовитый аэрозоль на складе, ошибочно распознав приближение хищника. Данную информацию сообщает издание Wall Street Journal.

В результате срабатывания системы распыления, 54 сотрудника компании получили отравление ядовитым веществом. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать 24 человека, один из которых находился в тяжелом состоянии. Спрей от медведей достаточно известное вещество в Северной Америке. Его используют многие предприятия и частные лица Канады и США. В состав аэрозоля входит капсицин, полученный из различных видов острого перца. Данный газ может спасти жизнь человеку при встрече с хищным животным, однако использовать его нужно аккуратно. Попадая в легкие, капсицин вызывает жжение.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Командира эскадрильи бомбардировщиков США B-52 уволили за полеты в форме пенисов

 Такие узоры подчиненные подполковника Пола Гуссена изображали в небе над Катаром более полугода. Подробности происшествия сообщает портал Military со слов представителя ВВС Урии Орланд.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

У восьмилетней китаянки отнялись ноги после урока танцев

 У восьмилетней китаянки отнялись ноги после урока танцев. Паралич наступил из-за...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП

 Как стало известно, авария случилась на 20-м километре внешней стороны кольцевой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ