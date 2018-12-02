В Москве из-за ДТП с грузовиком и автобусом пострадали три человека

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По предварительной версии правоохранителей, аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля, который нарушил правила дорожного движения.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано на территории административного центра 6 декабря в половину девятого утра. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате инцидента пострадали три человека.

Специалистам компании "Мосгортранс" удалось выяснить некоторые обстоятельства, при которых произошло ДТП. Как оказалось, его зафиксировали в районе дома номер два, расположенного по Пролетарскому проспекту.

Грузовик врезался в пассажирский автобус, следовавший по 901 маршруту, из-за чего сидящие в нем люди пострадали. С различными травмами легкой степени тяжести их не стали госпитализировать, медицинская помощь была оказана на месте.

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Автор - Мартина Корф
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