Ученик с ножом всполошил московскую школу №1359

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В Жулебино вооруженный парень угрожал учителям физической расправой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.


 

По предварительным данным, 16-летний ученик пришел в школу №1359 и пронес под одеждой длинный нож. Около 8:15 охранники завели мальчика в раздевалку и закрыли, чтобы оградить от других школьников. Однако парню удалось выбраться. В настоящее время он сидит в комнате за стеклянными дверьми, читает книгу и никого не пускает внутрь, угрожая нанести себе физические увечья.

Поведение старшеклассника всполошило московскую школу. Сотрудники эвакуировали детей из начальных классов в той части школы, где закрылся подросток. В других помещениях продолжаются уроки.

С мальчиком пытаются наладить диалог сотрудники ФСБ и полиции, а также психолог. Пока безуспешно. Пробиться к вооруженному школьнику пыталась и его мама. Однако тот не пустил.

Источники Mash отмечают, что виновник переполоха вел себя замкнуто с одноклассниками. Нелюдимого ученика часто приглашала к себе на беседу школьный психолог. Однако раньше он не отличался агрессивным поведением. По некоторым данным, у мальчика напряженные отношения с мамой.

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Автор - Александр Лубяной
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