Молодой человек впал в кому после удара на ринге

Сегодня, 10:13 \\ Происшествия

17-летний подросток из Московской области находится при смерти из-за неудачного спарринга.

Как сообщает источник из правоохранительных органов, юноша во время занятий по боксу, пропустил удар от соперника, но продолжил бой. Однако, буквально через пару минут у парня закружилась голова и тренер остановил соревнование.

Преподаватель секции по боксу, немедленно вызвал сотрудников скорой помощи. Когда врачи приехали, мальчик уже был без сознания. Скорая тут же увезла подростка в реанимацию с диагнозом-мозговая кома. После операции молодой человек находит в крайне тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы после проверки сообщили, что данная тренировка проходила по всем необходимым критериям. Юноши были одеты в специальную форму с защитным шлемом на голове, имели одинаковый уровень подготовки.

Происшествие расценивается, как несчастный случай, однако проверку было решено продолжить.

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Автор - Кренаускас Анна
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