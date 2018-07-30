Молодой человек впал в кому после удара на ринге

17-летний подросток из Московской области находится при смерти из-за неудачного спарринга.

Как сообщает источник из правоохранительных органов, юноша во время занятий по боксу, пропустил удар от соперника, но продолжил бой. Однако, буквально через пару минут у парня закружилась голова и тренер остановил соревнование.

Преподаватель секции по боксу, немедленно вызвал сотрудников скорой помощи. Когда врачи приехали, мальчик уже был без сознания. Скорая тут же увезла подростка в реанимацию с диагнозом-мозговая кома. После операции молодой человек находит в крайне тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы после проверки сообщили, что данная тренировка проходила по всем необходимым критериям. Юноши были одеты в специальную форму с защитным шлемом на голове, имели одинаковый уровень подготовки.

Происшествие расценивается, как несчастный случай, однако проверку было решено продолжить.