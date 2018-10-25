Шесть человек скончались в ДТП с машиной "скорой помощи" на Кубани

Сегодня, 09:59 \\ Происшествия

Погибшие ехали в автомобиле "ВАЗ-2114". Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


 

Смертельное ДТП на Кубани произошло 5 декабря на трассе Усть-Лабинск-Упорная. По предварительной информации, машина "скорой помощи" ехала на вызов. Она столкнулась с легковушкой на повороте у станицы Некрасовская (9 километр трассы).

В результате лобового удара скончались шесть человек - пассажиры и водитель "ВАЗ". Среди жертв оказались двое детей. Ещё четверо участников ДТП получили различные травмы. Это водитель спецмашины, два медика и выживший пассажир легковушки. По данным ТАСС, последний также является ребенком. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу.

Из-за автокатастрофы движение на участке пути затруднено. Его регулируют сотрудники ДПС. Тем временем, другие правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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Автор - Александр Лубяной
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